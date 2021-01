Rohstoffe (17.20) - US-Ölpreis legt am Nachmittag zu

Goldpreis ebenfalls höher - Analysten: Restriktionen auf Nachfrageseite und reduziertes Angebot dürften sich die Waage halten

Die US-Ölpreise haben am Freitag im späten europäischen Handel etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg bis gegen 17.20 Uhr um 0,86 Prozent auf 52,65 Dollar. Der Future auf die Nordseesorte Brent notierte mit 55,94 und damit 0,74 Prozent über dem Vortageskurs.

"Die Ölpreise haben sich auf aktuellem Niveau offenbar eingependelt", schreiben die Analysten der Commerzbank. Den Restriktionen auf der Nachfrageseite wegen der Lockdowns stehe derzeit ein hinreichend reduziertes Angebot gegenüber. Dies verhindert sowohl einen stärkeren Preisrückgang als auch einen stärkeren -anstieg, so die Analysten.

Auch die Erwartung einer kräftigen Nachfragerholung im Jahresverlauf sollte inzwischen eingepreist sein. "Abzuwarten bleibt, inwiefern sich die Erlasse von US-Präsident Biden zum Klimaschutz auf die US-Ölproduktion niederschlagen werden", heißt es im Tageskommentar der Commerzbank.

Eine mögliche Stütze für den Ölpreis waren am Freitag überraschend gute Wirtschaftsdaten aus Europa. Führende europäische Volkswirtschaften haben sich trotz neuer Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie überraschend robust gezeigt.

In Deutschland war die Wirtschaft im vierten Quartal unerwartet gewachsen und auch in Spanien gab es in den Monaten Oktober bis Dezember entgegen den Erwartungen ein Wirtschaftswachstum. In Frankreich war die Wirtschaftsleistung Ende 2020 zwar geschrumpft, aber nicht so stark wie am Markt erwartet worden war.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag noch etwas zurück gekommen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 54,36 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Mittwoch bei 55,31 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Nachmittag zu. Gegen 17.20 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.859,74 Dollar gehandelt (nach 1.843,93 Dollar am Vortag). Gold dürfte Analysten zufolge derzeit von seiner Funktion als sicherer Anlagehafen gestützt werden.