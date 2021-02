Rohstoffe (Nachmittag) - Brent-Ölpreis legt um rund ein Prozent zu

Brent-Preis steigt erstmals seit über einem Jahr auf über 60 Dollar - Goldpreis dreht deutlich ins Plus

Die Ölpreise sind am Montag im späten europäischen Handel weiter gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte gegen 17.00 Uhr gegenüber dem Freitags-Schlusskurs um knapp ein Prozent auf 57,87 Dollar zu. Unterdessen kletterte der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent erstmals seit über einem Jahr wieder über die 60-Dollar-Marke auf zuletzt 60,23 Dollar.

Damit setzen die Ölpreise ihren jüngsten Höhenflug auch zum Auftakt der neuen Handelswoche fort. Die Anleger am Ölmarkt hoffen weiterhin auf eine anziehende Nachfrage nach Rohöl infolge der Impfkampagne gegen das Coronavirus. Mit der fortschreitenden Immunisierung der Bevölkerung könnten die Beschränkungen für das öffentliche Leben weitgehend aufgehoben werden, womit die Ölnachfrage wieder deutlich anziehen könnte.

Zu den Nachfragehoffnungen auf der einen Seite gesellt sich zudem die fortdauernde Angebotsverknappung auf der anderen Seite. In erster Linie sorgt derzeit Saudi-Arabien mit seinen freiwilligen Förderkürzungen für eine Verknappung des Ölangebots am Markt, was sich positiv auf die Preise auswirkt.

Für das zweite Quartal rechnet der Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg allerdings wieder mit fallenden Ölpreisen. Einerseits drohe auf der Nachfragenseite durchaus Enttäuschungspotenzial. Andererseits rechnet er nicht damit, dass Saudi-Arabien die massiven Produktionskürzungen auch im zweiten Jahresviertel ohne weiteres fortsetzen wird.

Der Goldpreis konnte seine Verluste vom Vormittag unterdessen deutlich wettmachen. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.836,76 Dollar gehandelt (nach 1.818,06 Dollar am Freitag). Dabei dürfte der Goldpreis auch vom schwächeren US-Dollar profitiert haben.