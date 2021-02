Rohstoffe (Nachmittag) - Öl-Futures nach US-Daten höher

Gold steigt ebenfalls

Die Öl-Futures haben auch am Mittwochnachmittag ihren Höhenflug fortgesetzt und steuerten bis zuletzt ihrem achten Gewinntag in Folge entgegen. Unter anderem beflügelten am späten Nachmittag Zahlen des US-Energieministeriums. Sie zeugten von einem Abbau der Rohölvorräte in den USA.

Für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde kurz vor 17 Uhr 61,25 US-Dollar bezahlt und somit um 0,25 Prozent mehr als am Vortag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) tendierte um 0,31 Prozent höher bei 58,56 Dollar.

Die Lagerbestände an Rohöl in den Vereinigten Staaten waren in der vergangen Woche deutlich und überraschend gefallen. Die Vorräte sanken um 6,6 Millionen Barrel auf 469,0 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,8 Millionen Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände stiegen dagegen um 4,3 Millionen auf 256,4 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) fielen wiederum um 1,7 Millionen auf 161,1 Millionen Barrel. Die Ölproduktion stieg um 0,1 Millionen auf 11,0 Millionen Barrel pro Tag.

Der Goldpreis tendierte wie bereits am Vormittag höher. Gegen 17 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.840,60 Dollar gehandelt (nach 1.836,10 Dollar am Vortag). Große Überzeugung für weitere Gewinne scheine am Markt allerdings nicht zu bestehen, schrieb der Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch am Vormittag.