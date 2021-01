Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise bleiben unter Druck

Goldpreis verbilligte sich

Der Rückgang der Ölpreise hat sich am Freitag im späten Handel etwas eingegrenzt. Gegen 17 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 52,55 US-Dollar und damit um 0,83 Prozent weniger als am Donnerstag.

Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 55,49 Dollar gehandelt und fiel somit um 1,09 Prozent. Im Tief gegen 14.30 Uhr hatte es bei 54,48 Dollar notiert, was einem Abschlag von knapp drei Prozent entsprochen hatte.

"Am Ölmarkt sind die Nachfragesorgen wieder in den Vordergrund getreten", fassten die Analysten der Commerzbank die Lage am Vormittag zusammen. Die hohen Corona-Zahlen, teils schleppend anlaufende Impfungen und die verschärften und verlängerten Mobilitätseinschränkungen in Europa würden die Anlegerstimmung belasten. Deswegen falle der Preis für Brentöl.

Dem gegenüber standen am späten Nachmittag veröffentlichte, geringer als erwartete Destillatbestände. Die Benzinbestände gingen gar zurück, obwohl ein Aufbau erwartet worden war. In weiterer Folge dürften Marktbeobachter auf die Zahl der Ölbohrungen blicken. Sie wird um 19 Uhr (MEZ) veröffentlicht.

Auch die Goldpreise verbilligten sich. In London lag der Preis für eine Feinunze am Nachmittag bei 1.852,72 US-Dollar. Das war um 0,89 Prozent weniger als am Vortag.