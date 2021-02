Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise geben weiter nach

Brent im Späthandel bei 66,11 Dollar je Fass - Goldpreis schwach

Die Ölpreise haben am Freitagnachmittag weiter nachgegeben. Gegen 17.20 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 66,11 US-Dollar und somit um 1,15 Prozent weniger als am Vortag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag der Preis für ein Barrel zuletzt bei 62,52 Dollar und somit 1,41 Prozent tiefer als zuletzt am Donnerstag.

Marktbeobachter verwiesen auf die allgemein schlechtere Stimmung an den Finanzmärkten als Belastungsfaktor. Auslöser ist ein scharfer Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den USA.

Trotz des Dämpfers vom Wochenschluss dürften die Ölpreise im Februar den vierten Monat in Folge zulegen. Zuletzt sorgten Fortschritte bei Corona-Impfungen, hohe Erwartungen an ein neues staatliches Konjunkturprogramm der US-Regierung und ein extremer Wintereinbruch in Teilen der USA für einen Höhenflug der Ölpreise.

Der Goldpreis gab am Freitag ebenfalls nach. Gegen 17.20 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.731,41 US-Dollar um rund 2,2 Prozent unter ihrem Vortagesschluss gehandelt. Belastet wurden die Goldpreise nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten weiter von den jüngsten Anstiegen der US-Anleihenrenditen.