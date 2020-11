Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise im Verlauf mit Abschlägen

Goldpreis etwas fester - Steigende Corona-Neuinfektion rücken stärker in den Vordergrund

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken und haben damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,93 US-Dollar. Das waren 1,4 Prozent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,64 Prozent auf 40,45 Dollar.

Nach einem starken Preisanstieg in der ersten Wochenhälfte standen die Ölpreise zuletzt unter Druck. An den Finanzmärkten rückte die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und der starke Anstieg der Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund.

Außerdem wurde der Markt von einem Anstieg der US-Ölreserven in der vergangenen Woche überrascht. Die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Rohöl-Lagerbestände zeigten einen Anstieg um 4,3 Millionen Barrel auf 488,7 Millionen Barrel. Steigende Ölreserven können ein Hinweis auf eine sinkende Nachfrage sein. Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) am Donnerstag ihre Schätzung für die weltweite Ölnachfrage stark nach unten revidiert.

Trotz der jüngsten Verluste konnten die Ölpreise auf Wochensicht aber unterm Strich zulegen. Seit Montag legte der Preis für US-Öl um mehr als sechs Prozent und der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa zehn Prozent zu. Neben der Aussicht auf einen Corona-Impfstoff hatte auch der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl den Ölpreisen zu Beginn der Woche starken Auftrieb verliehen.

Der Goldpreis legte am Freitag etwas zu. Gegen 16.30 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.891,84 Dollar (nach 1.875,66 Dollar am Donnerstag) gehandelt. Das Anlegerinteresse hat in dieser Woche spürbar nachgelassen, kommentierten die Commerzbank-Experten. So verzeichneten die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs gestern einen Abfluss von 15,7 Tonnen. Selbst wenn dies möglicherweise auch auf Nachmeldungen zurückzuführen ist, war das der stärkste gemeldete Tagesabfluss seit März.

Kurzfristig scheint bei Gold zwar die Luft raus zu sein, zumal Gold weiterhin deutlich unter der 100-Tage-Linie notiert, die bei gut 1.900 US-Dollar verläuft, hieß es in der Commerzbank-Studie weiter. Das Umfeld für Gold bleibe aber positiv. Denn angesichts weiterhin hoher Corona-Neuinfektionszahlen besteht weiterhin die Notwendigkeit für Unterstützungsmaßnahmen seitens der Regierungen und Zentralbanken.