Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise lassen etwas nach

Goldpreis fällt um 1,46 Prozent

Die Ölpreise haben am Donnerstagnachmittag nachgegeben. Gegen 17.10 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 66,77 US-Dollar und somit um 0,40 Prozent weniger als am Vortag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag der Preis für ein Barrel zuletzt bei 63,16 Dollar und somit 0,57 Prozent tiefer als zuletzt am Mittwoch.

Die zuletzt getrübte Stimmung an den US-Börsen dürfte sich damit auch auf den Rohölmärkten bemerkbar machen. Zuletzt waren die Rohölpreise noch stark angestiegen. Ein Kälteeinbruch in Texas, der einen Teil der Produktion zum Stillstand gebracht hatte, hatte die Preise in die Höhe getrieben. Auch Aussagen des US-Notenbankchefs Powell hatten weiter Optimismus geschürt.

Eine mögliche Förderungserhöhung der OPEC+Staaten könnte die Preise aber wieder fallenlassen, schrieben heute in der Früh die Analysten der Commerzbank.

Der Goldpreis gab am Donnerstag nach. Gegen 17.10 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.776,55 US-Dollar 1,46 Prozent unter ihrem Vortagesschluss gehandelt. Das Edelmetall könnte unter den hohen Renditen auf den Anleihemärkten leiden. Die Anleihen gelten wie das Gold als Anlage bei Unsicherheit, und stellen somit ein alternatives Investment dar.