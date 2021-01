Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise legen zu

Goldpreis dagegen gefallen

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag zugelegt, nachdem am Vortag die US-Rohölvorräte gefallen waren. Bei den heute zur Veröffentlichung anstehenden offiziellen Daten des US-Energieministeriums wird allerdings mit einem Aufbau gerechnet. Für den Preis von Gold ging es vor dem Zinsentscheid der Federal Reserve bergab.

Kurz vor 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 56,25 US-Dollar und damit um 0,63 Prozent höher als am Vortag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) wiederum wurde mit 52,96 Dollar gehandelt und kostete damit um 0,38 Prozent mehr.

"Neben der weiterhin ausgelassenen Anlegerstimmung und einer erneuten USD-Schwäche gibt es auch von der Nachrichtenfront Unterstützung", kommentierten die Experten der Commerzbank. So seien laut API die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 5,3 Mio. Barrel gefallen. "Für die heutigen offiziellen Daten des US-Energieministeriums rechnet der Bloomberg-Konsens dagegen mit einem Aufbau um rund 400 Tsd. Barrel." Der Rückgang der Rohölbestände sei teilweise auf deutlich niedrigere Importe zurückzuführen.

Der Goldpreis fiel am Mittwochvormittag hingegen. Kurz vor 11.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.846,35 Dollar (nach 1.851,40 Dollar am Vortag). Gold trete im Vorfeld der heutigen Fed-Entscheidung und der darauffolgenden Pressekonferenz von Fed-Chairman Powell auf der Stelle, schrieb hierzu Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch.