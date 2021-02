Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise steigen stark an

Trotz steigender Lagerbestände in den USA

Die Ölpreise haben am Mittwochnachmittag klar zugelegt und das trotz steigender Rohöl-Lagerbestände in den USA. Kurz vor 17 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 67,12 US-Dollar und damit um mehr als 2,5 Prozent mehr als am Vortag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag der Preis eines Barrels zuletzt bei 63,14 US-Dollar und damit um satte drei Prozent höher als am Vortag.

In den USA sind die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend gestiegen, konnten allerdings nicht den Preis des Rohstoffes nach unten drücken. Die Vorräte legten um 1,3 Millionen Barrel auf 463,0 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem starken Rückgang um 6,5 Millionen Barrel gerechnet.

Der Goldpreis weitete seine Vormittagsverluste indes aus. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt rund 1.790 US-Dollar. Am Vortag hatte sie noch bei über 1.800 Dollar notiert. Zuletzt wieder steigende Anleiherenditen in den USA dürften den Preis des Edelmetalls belastet haben.