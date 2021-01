Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise tendieren weiterhin im Plus

Goldpreis weiter im Minus

Die Ölpreise haben am Mittwochnachmittag nach einer kurzzeitigen Talfahrt im Verlauf wieder zurück ins Plus gefunden. Kurz vor 17 Uhr lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 56,18 US-Dollar. Zum Vortag entspricht dies einem Aufschlag von 0,48 Prozent. Der WTI-Preis erhöhte sich um geringere 0,07 Prozent auf 52,78 Dollar.

In den USA sind die landesweiten Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Die Vorräte sanken um 9,9 Millionen Barrel auf 476,7 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium mitteilte, wohingegen Analysten mit einem Anstieg um 1,5 Millionen Barrel gerechnet hatten. Die Benzinbestände stiegen indes, während die Vorräte an Destillaten sanken. Die Ölproduktion verringerte sich um 0,1 Mio. Barrel pro Tag.

Der Goldpreis blieb am Nachmittag weiterhin leicht unter Druck. Kurz vor 17.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.846,10 Dollar (nach 1.851,40 Dollar am Vortag). Gold trete im Vorfeld der heutigen Fed-Entscheidung und der darauffolgenden Pressekonferenz von Fed-Chairman Powell auf der Stelle, schrieb hierzu Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Auch die derzeit eingetrübte Börsenstimmung konnte dem Preis des Edelmetalls nicht helfen, in die Gewinnzone zu drehen.