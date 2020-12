Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise weiterhin im Abgaben

Goldpreis legt etwas zu

Die Ölpreise haben am Freitagnachmittag weiterhin mit Abgaben notiert, nachdem am Vortag deutliche Aufschläge verbucht worden waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 17 Uhr 50,12 US-Dollar und damit 0,26 Prozent weniger als am Vortag. Der WTI sank um 0,68 Prozent auf 46,76 Dollar.

An den Vortagen hatten die Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Nachfrage nach Öl mit der Einführung wirksamer Corona-Impfstoffen den Preis des Rohstoffes stark steigen lassen. Auch eine robuste Nachfrage nach Rohöl aus China und die Kursentwicklung beim US-Dollar spielten eine Rolle.

In einem Kommentar der Commerzbank blieben die Experten beim jüngsten Brent-Preisanstieg auf über 50 US-Dollar skeptisch. Sie rechnen trotz des jüngsten Aufschlags mit einer Preiskorrektur im ersten Quartal 2021.

Der Goldpreis legte im Tagesverlauf etwas zu. Kurz vor 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.845,69 Dollar (nach 1.836,73 Dollar am Vortag) gehandelt. Am Vormittag hatte sich der Goldpreis wenig bewegt.