Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise weiterhin uneinheitlich

Goldpreis steigt

Die Ölpreise haben am Freitagnachmittag weiterhin uneinheitlich tendiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) lag kurz vor 17.00 Uhr bei knapp unter 60 US-Dollar, damit allerdings um 0,3 Prozent höher als am Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent notierte hingegen um 0,6 Prozent im Minus bei 63,56 Dollar.

Bereits in ihrem am Vormittag veröffentlichten Tageskommentar stellten die Experten der Commerzbank die derzeit hohen Preisniveaus bei Öl in Frage: "Dass die Luft für die Preise dünn wird und eine Korrektur anstehen könnte, zeichnete sich bereits gestern Nachmittag ab, als die Preise nicht mehr auf die überaus positiven US-Lagerdaten reagierten."Danke .

Mit Hinblick auf den Kälteeinbruch in den USA, welcher sich ebenfalls auf die Preise des Rohstoffs niederschlug, schrieben die Analysten: "Der Einfluss des Kälteeinbruchs dürfte so richtig aber erst in den nächsten Daten zu sehen sein. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass 40 Prozent der US-Ölproduktion infolge der extremen Witterung ausgefallen sind." Während diese recht schnell wieder hochgefahren werden dürfte, scheine sich der Fokus nun stärker auf die Raffinerien zu richten, die möglicherweise länger brauchen würden, um ihre Produktion wieder aufzunehmen.

Der Goldpreis tendierte im späten europäischen Handel höher. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.782,01 Dollar gehandelt (nach 1.771,41 Dollar am Vortag).