Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise ziehen deutlich an

Brent und WTI gewinnen mehr als vier Prozent hinzu

Die Ölpreise sind trotz schwacher US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstagnachmittag deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 17 Uhr 50,87 US-Dollar und damit 4,11 Prozent mehr als am Vortag. Zuletzt hatte Brent die Marke von 50 Dollar im März überwunden. Der WTI legte indes um 4,12 Prozent auf 47,55 Dollar zu.

"Anscheinend zählen das billige Geld, die gute Stimmung am Aktienmarkt und Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Nachfrage dank der Corona-Impfstoffe mehr als die Realität", erklärte sich der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg den jüngsten Preisanstieg des Rohstoffes bereits am Vormittag. Der Rohstoffexperte warnte aber vor einem "überzogenen Optimismus am Ölmarkt".

Der Goldpreis drehte im Tagesverlauf ins Plus. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.839,48 Dollar (nach 1.834,28 Dollar am Vortag) gehandelt.