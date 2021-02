Rohstoffe (Nachmittag) - US-Daten beeinträchtigen Ölpreisrally kaum

Goldpreis bleibt im Plus

Von Analysten als teilweise enttäuschend bezeichnete Arbeitsmarktdaten aus den USA haben die jüngste Ölpreiserally zunächst kaum beeinträchtigt. Die Rohölnotierungen tendierten am Freitagnachmittag weiterhin mit Aufschlägen, auch wenn sie nicht mehr so deutlich ausfielen wie am Vormittag.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steuerten gegen 16.30 Uhr mit plus 0,80 Prozent bei 59,31 US-Dollar weiterhin der Marke von 60 Dollar entgegen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg indes um 0,38 Prozent auf 56,73 Dollar.

Neben den "weichen" Faktoren wie einer stärkeren Nachfrage seitens der Anleger angesichts des starken Preisauftriebs, steigender Aktienmärkte und des Konjunkturoptimismus sehe auch der physische Markt zunehmend eingeengt aus, hatten die Experten der Commerzbank am Vormittag kommentiert. So werde Saudi-Arabien trotz höherer Preise seine asiatischen Kunden für den kommenden Monat keine Rabatte einräumen.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Freitagnachmittag in London mit 1.805,40 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,56 Prozent mehr als am Donnerstag, als die Edelmetallnotierung klar nachgab. Die jüngste Preisentwicklung führen die Experten der Commerzbank unter anderem auf markttechnische Gründe zurück.