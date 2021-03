Rohstoffe (Nachmittag) - US-Ölpreis legt wieder etwas zu

Goldpreis leicht erholt

Die Ölpreise haben am Dienstagnachmittag Verluste aus dem Frühhandel wieder wettgemacht und sind wieder leicht gestiegen. Allgemein zeigen sich die Rohölpreise eher wenig bewegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand gegen 16.30 Uhr bei 63,86 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Montag noch ein Plus von 0,27 Prozent ist.

Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verzeichnete einen Zuwachs von 0,87 Prozent und kommt damit wieder auf einen Wert von leicht über 60 US-Dollar pro Barrel (60,77 USD).

"Wir sehen dies als ein Zeichen dafür, dass sehr viele positive Nachrichten in den Preisen bereits berücksichtigt waren", schrieben die Analysten der Commerzbank mit Bezug auf die starken Verluste vom Vortag. Die Blicke richten sich zurzeit auf das Treffen der OPEC+ am Donnerstag in Wien. Es ist ungewiss ob Saudi-Arabien sich gegen andere Staaten durchsetzen kann, die eine stärkere Ölproduktion anvisieren.

Zuletzt war bekannt worden, dass Saudi-Arabien seine Fördermengen zuletzt selbst weniger zurückgeschraubt hat, als zuvor angekündigt. "Dies könnte im Vorfeld des Treffens am Donnerstag für Unruhe sorgen", meint dazu der Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank.

Der Goldpreis hat seine gestrigen Abgaben zunächst nicht ausgeweitet. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.725,82 Dollar gehandelt, was einem dünnen Plus von 0,06 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss entspricht.

Allgemein ist der Goldpreis zurzeit aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Als Erklärung könne der starke US-Dollar herangezogen werden, meint Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. Da Gold international in der US-Währung gehandelt wird, sorgt ein starker Greenback dafür, dass Gold relativ teuerer wird für Anleger, die andere Währungen halten.