Rohstoffe (Nachmittag) - US-Ölpreis nach Öllagerdaten klar höher

Goldpreis deutlich tiefer

Die Ölpreise haben sich am Mittwochnachmittag nach der Veröffentlichung aktueller US-Öllagerdaten klar höher präsentiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand gegen 16.45 Uhr bei 63,97 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag ein Plus von zwei Prozent ergibt. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verzeichnete einen starken Zuwachs von 3,1 Prozent bei 61,26 US-Dollar pro Barrel (60,77 USD).

Im Verlauf stand die Bekanntgabe der offiziellen Rohölbestände in den USA im Fokus. In der vergangenen Wochen sind die Rohölbestände unerwartet um 21,6 Mio. Barrel gestiegen. Experten hatten im Vorfeld ein Minus von 1,3 Mio. Barrel erwartet. Die Analysten der Commerzbank schrieben bereits in der Früh, dass sie die heutigen Lagerdaten wegen der massiven frostbedingten Produktionsausfälle auf den Ölfeldern und in Raffinerien in Texas vor zwei Wochen keine zuverlässigen Signale liefern dürften. Der Ölmarkt wartet mit Spannung auf die Entscheidungen der OPEC und ihrer Alliierten (OPEC+) auf ihrem morgigen virtuellen Treffen, hieß es weiter von den Experten.

Der Goldpreis hat sich deutlich tiefer gezeigt. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.706,05 Dollar gehandelt, was einem starken Minus von 1,8 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss entspricht.