Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis am Vormittag kaum bewegt

Goldpreis mit Aufschlägen

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag nur wenig verändert gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte nach schwächerem Start kurz vor 11.00 Uhr wieder bei 55,10 US-Dollar und damit nahezu unverändert zum Freitags-Schluss. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg leicht um 0,35 Prozent auf 52,33 Dollar.

Die Corona-bedingten Konjunkturängste, der stärkere US-Dollar und eine pessimistischere Anlegerstimmung trugen dazu bei, dass der Brentölpreis heute in der Früh bei 54,5 Dollar je Barrel und damit rund drei Dollar tiefer als am vergangenen Mittwoch notierte, kommentierten die Commerzbank-Experten. Die höheren Ölpreise selbst dürften gleichzeitig die Nicht-OPEC-Ölproduktion beflügeln. So ist die Anzahl aktiver Ölbohrungen in den USA gegenüber der Vorwoche erneut um 12 gestiegen und liegt mit 287 so hoch wie zuletzt Anfang Mai, hieß es weiter.

Der Goldpreis zeigte sich am Vormittag mit Kursgewinnen. Die Feinunze (31,10 Gramm) hielt in London gegen 11.00 Uhr bei 1.833,20 US-Dollar (nach 1.810,34 Dollar am Freitag). Der Goldpreis fiel gleich zur Eröffnung auf gut 1.800 USD je Feinunze und verzeichnete damit den niedrigsten Wert seit Anfang Dezember letzten Jahres. Von diesem Niveau hat sich der Preis mittlerweile wieder erholt.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass Gold derzeit zur Schwäche neigt, hieß es dazu von den Commerzbank-Analysten. Durch den Preisrückgang am Freitag schloss Gold auch die zweite Handelswoche im neuen Jahr mit einem Minus ab. Weiterhin belasten gestiegene US-Anleiherenditen und ein festerer US-Dollar.