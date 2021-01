Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis leicht höher

Goldpreis knapp behauptet

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und neue zehnmonatige Höchststände erreicht. Ein knapperes Angebot und fallende Lagerbestände in den USA trieben die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 54,75 US-Dollar. Im weiteren Verlauf kam der Brent-Preis aber wieder etwas zurück und lag am Vormittag noch 0,2 Prozent höher bei 54,41 Dollar.

Noch immer sorgt die überraschend kräftige freiwillige Fördermengenkürzung Saudi-Arabiens für Rückenwind, hieß es von den Commerzbank-Experten. Denn dadurch dürfte der Ölmarkt im ersten Quartal trotz einer wegen der verschärften Mobilitätseinschränkungen in vielen Verbrauchsländern schwächeren Nachfrage verknappt werden.

Die Unruhen am Sitz des US-Parlaments in Washington haben am Rohölmarkt keine nachhaltigen Reaktionen hervorgerufen. Der US-Dollar als Weltreservewährung war zwar etwas stärker gefragt. Die Ölpreise wurden dadurch aber nur kurzzeitig belastet. Da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird, führt ein stärkerer Dollar meist zu geringerer Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Donnerstagvormittag in London mit 1,921 Dollar gehandelt. Das waren 0,1 Prozent weniger als am Vortag.