Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Preis steigt auf über 60 Dollar

Allgemeiner Konjunkturoptimismus und gute Förderdisziplin - Goldpreis gibt rund ein Viertel Prozent nach

Die Ölpreise haben am Montagvormittag weiter zugelegt. Erstmals seit über einem Jahr stieg der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent auf über 60 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). Gegen 11.15 Uhr stand Brent bei 60,02 Dollar, was ein Plus von über ein Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bedeutet.

Einerseits treibt derzeit die Aussicht auf eine steigende Nachfrage die Preise an. Der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg begründet dies mit dem allgemeinen Konjunkturoptimismus und dem zunehmenden Fortschritt bei den Corona-Impfungen.

Auf der anderen Seite begünstigt die gute Förderdisziplin der OPEC und ihrer Alliierten die Preise. Ein knapperes Angebot sorgt in der Regel auch für höhere Preise am Markt. In erster Linie sorgt Saudi-Arabien für diese künstliche Verknappung. Übergangsweise hat der Ölgigant seine Förderung deutlich zurückgeschraubt. Unterdessen ist es für Weinberg fraglich ob die OPEC+-Länder die Förderdisziplin angesichts steigender Preise auf weiterhin halten kann.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 58,92 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Donnerstag bei 58,25 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab hingegen am Montagvormittag leicht nach. Gegen 11.15 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.813,82 Dollar gehandelt. Im Vergleich zum Freitags-Schlusskurs ist das ein Minus von rund einem Viertel Prozent.

Damit bewegt sich der Goldpreis wieder in Richtung seines in der vergangenen Woche verzeichneten Tiefs seit über zwei Monaten. Laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Carsten Fritsch konnte der Goldpreis von dem infolge der schlechter als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten schwächeren US-Dollar nicht profitieren.