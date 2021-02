Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreis weiter im Vormarsch

Goldpreis nach Vortagesverluste ebenfalls höher

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag mit klaren Aufschlägen tendiert. Seit Beginn der Woche befinden sich die Rohölnotierungen damit im Höhenflug. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor elf Uhr 59,59 US-Dollar und damit um 1 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,32 Prozent auf 56,97 Dollar.

Neben den "weichen" Faktoren wie einer stärkeren Nachfrage seitens der Anleger angesichts des starken Preisauftriebs, steigender Aktienmärkte und des Konjunkturoptimismus sehe auch der physische Markt zunehmend eingeengt aus, kommentierten die Experten der Commerzbank. So werde Saudi-Arabien trotz höherer Preise seine asiatischen Kunden für den kommenden Monat keine Rabatte einräumen und die Preisaufschläge beibehalten. "Dies ist ein Indiz für robuste Nachfrage."

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 58,25 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Dienstag bei 57,72 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Freitagvormittag in London mit 1,805,50 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,56 Prozent mehr als am Vortag, als die Edelmetallnotierung um mehr als zwei Prozent nachgab.

Die jüngste Preisentwicklung bei Gold wirft Fragen auf, kommentierten Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Seit Montag habe es 80 US-Dollar an Wert verloren und dies alleine auf einen festeren Dollar und gestiegene Anleiherenditen zurückzuführen greife zu kurz; Gold in Euro erging es nicht anders. Offensichtlich glaube eine größere Anzahl von Marktteilnehmern, dass die Federal Reserve deutlich früher als erwartet ihren geldpolitischen Kurs ändern werde.

Für den Rückgang zog der Experten aber auch die Charttechnik heran: "Es dürften vor allem technische Gründe gewesen sein, da Gold im Laufe der Woche einige charttechnisch wichtige Marken wie die 200-Tage-Linie, das Tief von Mitte Januar und die psychologisch wichtige Marke von 1.800 USD nach unten durchbrochen hat."