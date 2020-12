Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise etwas gefallen

Goldpreis wenig verändert nach gestriger EZB-Zinssitzung

Die Ölpreise sind am Freitagvormittag zum Donnerstag gefallen, nachdem sie am Vortag kräftig zugelegt hatten. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 50,03 US-Dollar und damit 0,44 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,92 Prozent auf 46,63 Dollar.

Die Commerzbank-Experten bleiben beim jüngsten Preisanstieg von Brent über die Marke von 50 US-Dollar skeptisch und rechnen trotz des jüngsten Aufschlags mit einer Preiskorrektur im ersten Quartal 2021.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 48,87 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Mittwoch hatte ein Barrel noch 48,31 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Freitagvormittag wenig verändert. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.837,03 Dollar (nach 1.836,73 Dollar am Vortag) gehandelt. "Wie erwartet hat die EZB das Volumen ihres Pandemie-Notkaufprogramms (PEPP) um 500 Mrd. auf 1.850 Mrd. EUR aufgestockt und die Laufzeit um neun Monate bis März 2022 verlängert", kommentierte der Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann die gestrige Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank.

Darüber hinaus biete die EZB den Banken eine neue Serie längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs) an, womit sie faktisch weiter die Haushaltsdefizite der Euro-Staaten finanziere.