Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben klar nach

Goldpreis ebenfalls leichter

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag mit klaren Abgaben präsentiert. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete gegen elf Uhr 55,20 US-Dollar und damit um mehr als eineinhalb Prozent weniger als am Vortag. WTI gab in einer ähnlichen prozentuellen Größenordnung auf 52,16 Dollar nach.

"Am Ölmarkt sind die Nachfragesorgen wieder in den Vordergrund getreten", fassten die Analysten der Commerzbank die Lage zusammen. Die hohen Corona-Zahlen, teils schleppend anlaufende Impfungen und die verschärften und verlängerten Mobilitätseinschränkungen in Europa würden die Anlegerstimmung belasten. Deswegen falle der Preis für Brentöl.

Der Goldpreis gab zuletzt ebenfalls nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) hielt in London gegen elf Uhr bei 1.860,20 US-Dollar und lag damit um 0,50 Prozent tiefer als am Vortag. Dennoch stehe der Preis des Edelmetalls vor dem ersten Wochengewinn im neuen Jahr, schrieb der Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Dazu hätten der abwertende US-Dollar und die sich stabilisierenden US-Anleiherenditen beigetragen.