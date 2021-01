Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach, Brent bei 55,5 Dollar

Corona-Nachrichten belasten - Goldpreis nur leicht erholt

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.20 Uhr 55,54 Dollar und damit um 1,56 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 52,87 Dollar um 1,68 Prozent tiefer als am Vortag. Die Ölpreise sind damit von ihren jüngst markierten Zehnmonatshochs wieder zurückgekommen.

Zwar dürfte das am Vorabend vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Konjunkturmaßnahmenpaket das Vertrauen der Märkte in die US-Konjunktur und eine höhere Ölnachfrage stärken, schreiben die Commerzbank-Analysten. Für Unsicherheit am Ölmarkt sorgten aber den Experten zufolge neue Hiobsbotschaften von der Coronavirus-Front, wie etwa Mobilitätseinschränkungen oder die aktuellen Todeszahlen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 55,19 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Mittwoch bei 55,81 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis befestigte sich am Vormittag etwas. Die Feinunze (31,10 Gramm) hielt in London gegen 11.20 Uhr bei 1.854,46 US-Dollar (nach 1.846,90 Dollar am Vortag). Der Goldpreis konnte sich damit aber weiter nicht nachhaltig von seinem jüngsten Preisrutsch erholen. Gebremst wird der Goldpreis nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten von der Stärke des US-Dollar und den deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen.