Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen etwas zu

Gold kaum verändert

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag etwas zugelegt. Kurz vor elf Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 47,97 US-Dollar. Das waren 0,36 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,33 Prozent auf 45,11 Dollar an.

Den Blick auf die kommende Woche gerichtet, schrieben die Experten der Commerzbank, am Montag und Dienstag träfen einander die OPEC-Länder und ihre Unterstützer außerhalb des Kartells (OPEC+). Sie dürften in erster Linie über eine Verlängerung der aktuellen Produktionskürzungen diskutieren. "Die Einigung über deren Beibehaltung im 1. Quartal 2021 scheint mittlerweile eingepreist, wobei ein Dissens seitens des Irak oder der VAE die Stimmung und die Ölpreise stärker belasten könnte."

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 46,66 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Mittwoch hatte ein Barrel noch 46,91 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Freitagvormittag kaum bewegt. Am späten Vormittag wurde die Feinunze (31,10 Gramm) zu 1.809,17 Dollar (nach 1.809,21 Dollar am Mittwoch) gehandelt. "Der kräftige Preisrückgang zu Wochenbeginn steckt den Marktteilnehmern weiterhin in den Knochen", kommentierten hierzu die Analysten der Commerzbank. An Thanksgiving habe es überdies keinerlei Bestandsveränderungen beim SPDR Gold Trust gegeben. "Die ETF-Nachfrage, die den Goldpreis in den ersten acht Monaten des Jahres nach oben getrieben hat, fällt derzeit weg."