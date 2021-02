Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen weiter zu

Nach sieben Plustagen in Folge

Bereits den achten Tag in Folge legen die Ölpreise zu. Kurz vor 11.00 Uhr am Mittwoch lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 61,31 US-Dollar und damit und 0,36 Prozent höher als am Vortag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit 58,56 Dollar gehandelt und kostete damit um 0,33 Prozent mehr als am Vortag.

Seit Anfang November seien die Ölpreise um über 60 Prozent gestiegen und hätten sämtliche Verluste seit den Streitigkeiten innerhalb der OPEC+ auf der einen und der Corona-Pandemie auf der anderen Seite komplett wettgemacht, kommentierte der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg. "Für den berechtigten Optimismus auf der Angebotsseite ist hauptsächlich eine gut koordinierte und umgesetzte Strategie der freiwilligen Produktionskürzungen seitens der OPEC+ verantwortlich." Daneben sei die Reaktion außerhalb der OPEC+ nur verhalten, allen voran die der US-Schieferölindustrie. "Auf der Nachfrageseite ist neben dem Konjunkturoptimismus vor allem die anhaltende Nachfragestärke in China, dem zweitgrößten Verbrauchsland und dem mittlerweile weltgrößten Ölimporteur, zu nennen."

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag erneut gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis mit 60,28 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Montag bei 59,58 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Mittwochvormittag ebenfalls zugelegt. Kurz vor 11.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.842,80 Dollar (nach 1.836,10 Dollar am Vortag). Große Überzeugung für weitere Gewinne scheine am Markt aber nicht zu bestehen, schrieb der Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Nur so würde sich erklären lassen, dass die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs auch gestern Abflüsse von mehr als sechs Tonnen verzeichneten.

"In den letzten drei Handelstagen summieren sich die Abflüsse damit auf ca. 15 Tonnen. Somit sind alle Zuflüsse in diesem Jahr nicht nur aufgezehrt. Seit Jahresbeginn sind die ETF-Bestände per Saldo inzwischen sogar um acht Tonnen gefallen." Ohne eine Rückkehr der ETF-Anleger werde es Gold allerdings schwer fallen, nennenswert zu steigen.