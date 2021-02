Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit Abschlägen

Goldpreis etwas leichter

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag etwas von ihren am Vortag erreichten Ein-Jahres-Höchstständen entfernt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.40 Uhr 66,12 US-Dollar. Das waren 1,14 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0.84 Prozent auf 64,89 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die allgemein schlechtere Stimmung an den Finanzmärkten als Belastungsfaktor. Auslöser ist ein scharfer Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den USA. Als Grund gilt das von der dortigen Regierung anvisierte Konjunkturprogramm in Billionenhöhe, das die Wachstums- und Inflationserwartungen nach oben treibt.

Der weitere Preisverlauf am Ölmarkt wird neben den Entwicklungen auf der Nachfrageseite im Wesentlichen von den Entscheidungen und der Umsetzung der Strategie der OPEC und ihrer Alliierten (OPEC+) zur freiwilligen Produktionskürzung abhängen, kommentierten die Commerzbank-Experten. Bis jetzt funktionieren die Kooperation und die Umsetzung tadellos.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 65,42 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Mittwoch bei 64,00 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Freitagvormittag leicht nach. Gegen 10.40 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London bei 1.766,90 US-Dollar und damit um 0,18 Prozent unter ihrem Vortagesschluss gehandelt.

Massiven Gegenwind erfährt Gold weiterhin vom Rentenmarkt, hieß es in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg gestern in der Spitze auf 1,6%. Zu Wochenbeginn lag sie noch bei 1,3%. Ein Renditeanstieg um rund 30 Basispunkte innerhalb weniger Tage ist eine schwere Hypothek für Gold, das selbst keine Zinsen abwirft. Damit steigt auch der für Gold wichtige Realzins, auch wenn hinter dem Renditeanstieg steigende Inflationssorgen stehen.