Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen, Brent bei 49,23 US-Dollar

Goldpreis gefallen

Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag gestiegen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 49,23 US-Dollar und damit 0,76 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,34 Prozent auf 45,83 Dollar.

"Anscheinend zählen das billige Geld, die gute Stimmung am Aktienmarkt und Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Nachfrage dank der Corona-Impfstoffe mehr als die Realität", erklärte sich der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg den jüngsten Preisanstieg des Rohstoffes. So zeige der am Vortag veröffentlichte Lagebericht des US-Energieministeriums (DOE), dass die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 15,2 Mio. Barrel gestiegen sei, womit die "Erwartungen massiv verfehlt" wurden.

"Die Risiken für den Ölpreis bleiben sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite hoch", schreibt Weinberg mit Bezug auf den Iran. "So plant wohl die iranische Regierung mit Exporten von 2,3 Mio. Barrel täglich im nächsten Budget-Jahr ab Ende März."

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 48,31 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Dienstag hatte ein Barrel noch 47,79 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Mittwochvormittag leicht im Minus. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.831,54 Dollar (nach 1.834,28 Dollar am Vortag) gehandelt.

"Die gute Marktstimmung trägt dazu bei, dass zyklische Rohstoffe wie Öl und Industriemetalle gefragt sind, Gold als sicherer Hafen dagegen aber nicht", meldete sich Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann zu Wort. Der am Vortag erfolgte Preisrückgang ging allerdings nicht mit ETF-Abflüssen einher.