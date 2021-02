Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise tendieren leicht höher

Goldpreis fällt weiter nach positiver Stimmung an den Aktienmärkten

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag nurmehr moderat höher tendiert. Gegen 11.20 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 67,33 US-Dollar und somit um 0,03 Prozent mehr als am Vortag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate lag der Preis für ein Barrel zuletzt bei 63,44 Dollar und somit ebenfalls 0,03 Prozent höher als zuletzt am Mittwoch.

"Der durch das API berichtete überraschende Lageraufbau dürfte zur kurzfristigen Preiskorrektur beigetragen haben", meint der Commerzbank Experte Eugen Weinberg mit Bezug auf Zahlen des American Petrolium Instituts. Zudem habe sich die Ölproduktion im Texas scheinbar schneller als erwartet von dem rezenten Kälteeinbruch erholt, meint der Analyst.

Weiterhin zeigt sich Eugen Weinberg auch skeptisch, ob es Saudi-Arabien gelingen wird, die anderen Mitglieder der OPEC+ von weiteren Förderungskürzungen zu überzeugen. Der zuletzt starke Preisanstieg mache dies schwierig.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 64,00 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Dienstag bei 63,73 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Donnerstag nach. Gegen 11.20 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.793,93 US-Dollar 0,50 Prozent unter ihrem Vortagesschluss gehandelt. Das Edelmetall gilt gemeinhin als Wertanlage in unsicheren Zeiten. Die zuletzt positive Stimmung an den Aktienmärkten dürfte sich daher negativ auf den Goldpreis ausgewirkt haben.