Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise tendieren uneinheitlich

Gold dagegen vorsichtig höher

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag uneinheitlich präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 11.00 Uhr 63,47 US-Dollar und somit um 0,72 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich dagegen gering um 0,10 Prozent auf 59,77 Dollar nach.

In ihrem heutigen Tageskommentar stellten sich die Experten der Commerzbank die Frage, ob dem Ölpreis allmählich die Luft ausgehe, nachdem dieser die vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe. "Dass die Luft für die Preise dünn wird und eine Korrektur anstehen könnte, zeichnete sich bereits gestern Nachmittag ab, als die Preise nicht mehr auf die überaus positiven US-Lagerdaten reagierten."

Diese hatten einen unerwartet kräftigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 7,3 Mio. Barrel ausgewiesen, womit der bereits starke Lagerabbau des API nochmals übertroffen worden war. Begünstigt wurde dies durch deutlich gestiegene Exporte.

Mit Hinblick auf den Kälteeinbruch in den USA, welcher sich ebenfalls auf die Preise des Rohstoffs niederschlug, schrieben die Analysten: "Der Einfluss des Kälteeinbruchs dürfte so richtig aber erst in den nächsten Daten zu sehen sein. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass 40 Prozent der US-Ölproduktion infolge der extremen Witterung ausgefallen sind." Während diese recht schnell wieder hochgefahren werden dürfte, scheine sich der Fokus nun stärker auf die Raffinerien zu richten, die möglicherweise länger brauchen würden, um ihre Produktion wieder aufzunehmen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag erneut etwas gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 63,43 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Mittwoch bei 63,04 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte moderat zu. In London wurde das Edelmetall um 0,17 Prozent höher bei 1.774,30 US-Dollar gehandelt. Dennoch sieht der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg die Schwäche des Goldpreises nicht überwunden, "obwohl die Aktienmärkte nun doch etwas unter Druck kamen und der US-Dollar ebenfalls abwertete". Offensichtlich seien die Anleger desillusioniert und steigen aus, weil sie kurzfristig kein weiteres Potenzial nach oben sähen. "Deswegen vermelden die Gold-ETFs weiter stetige Mittelabflüsse; deren Bestände gingen gestern um über zwei Tonnen zurück."