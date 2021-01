Rohstoffhändler Beny Steinmetz soll für fünf Jahre ins Gefängnis

Genfer Gericht verhängte Strafzahlung von 50 Mio. Franken, Steinmetz will berufen

Der französisch-israelische Rohstoffhändler Beny Steinmetz ist von einem Genfer Strafgericht wegen Korruption und Urkundenfälschung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Außerdem muss der Milliardär eine Kompensationszahlung von 50 Millionen Franken (46,41 Millionen Euro) Franken leisten. Das Genfer Gericht sprach am Freitag auch zwei Mitangeklagte in dem Korruptionsfall schuldig.

Ein 58-jähriger französischer Geschäftsmann, der für Steinmetz in Afrika als "Türoffner" fungierte, wurde zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren und zur Kompensationszahlung von fünf Millionen Franken verurteilt. Auch in seinem Fall sah das Gericht alle Elemente von Korruption in der Sache für gegeben.

Eine bedingte Gefängnisstrafe von zwei Jahren und eine Zahlung von 50.000 Franken sprach das Gericht für eine 50-jährige Belgierin aus, die für Steinmetz' Firmenkonstrukt BSGR von Genf aus arbeitete.

Der heute 64 Jahre alte Steinmetz ist mit dem Abbau von Eisenvorkommen in Guinea reich geworden. Die Schürfrechte hat er sich laut Gerichtsurteil durch Bestechung fremder Amtsträger und Urkundenfälschung gesichert. Steinmetz, der eine Zeit lang in Genf residierte, lebt heute in Israel.

Steinmetz und sein Anwalt Marc Bonnant hatten die Vorwürfe pauschal zurückgewiesen und auf Freispruch plädiert. Sie wollen das Urteil anfechten.