Rolltreppe auf Linzer Schlossberg - "Ja, aber" des Gestaltungsbeirats

Lift soll demnächst in Angriff genommen werden - Grünes Licht für Rolltreppe, aber Umplanungen nötig

Der Gestaltungsbeirat hat am Montag Grünes Licht für eine Rolltreppe auf den Linzer Schlossberg gegeben. Allerdings soll die umstrittene Fahrtreppe abgesenkt werden, auch Geräuschentwicklung und Lichtsituation sollen geprüft und der Tummelplatz selbst verstärkt in die Planungen miteinbezogen werden, so die Experten. Man werde alle Empfehlungen des Gestaltungsbeirats umsetzen, versicherte der Direktor des Oö. Landesmuseums Alfred Weidinger im Gespräch mit der APA.

Geplant ist, dass vom Tummelplatz in der Altstadt ein Lift und eine Rolltreppe zum Schlossmuseum, das Teil der OÖ. Landesmuseen ist, führen, denn der Schlossberg ist steil und nicht wirklich barrierefrei. Die Idee geistert in Linz seit Jahrzehnten herum, wurde bisher aber nie umgesetzt. Der Lift soll demnächst in Angriff genommen werden, man werde in den kommenden Tagen das Bauprojekt einreichen, so Weidinger.

Die Rolltreppe soll nun aber erst entsprechend den Vorgaben des Gestaltungsbeirats umgeplant werden. So soll sie etwas tiefer gelegt werden, auch eine Lärm- und eine Lichtstudie werde man durchführen, sagte Weidinger, ebenso das Gespräch mit den Bewohnern des Tummelplatzes suchen. Wie lange es dauern wird, bis die Rolltreppe Besucher auf den Schlossberg bringt, ist noch offen. Weidinger verspricht sich davon auch eine Entspannung der Parksituation, weil die Museumsbesucher im Stadtzentrum parken und dann auf kurzem Weg auf den Schlossberg, wo eher verwinkelte Gassen vorherrschen und Parkplätze spärlich gesät sind, gelangen können.

Das Projekt ist allerdings nicht unumstritten: Kritiker führen die geplanten Kosten von insgesamt rund 3,5 Millionen Euro ins Treffen, aber auch gestalterische und stadtplanerische Argumente. Für die NEOS ist eine Rolltreppe eine "Schnapsidee", weil die Frequenzen zu gering seien. Sie plädieren eher für kleine autonome E-Busse. Die KPÖ würde lieber eine Verbesserung der bisherigen Liftanlage und einen Gratis-Shuttledienst für Gehbehinderte vom Hauptplatz aus sehen. Die Grünen befürchten, dass durch die Überbauung der bestehenden Fritz-Fanta-Treppenanlage mit einer Rolltreppe ein Kulturdenkmal verloren gehen würde. Für die Barrierefreiheit würde ohnehin der geplante Lift sorgen, finden sie.

Weidinger setzt dem entgegen, dass der Zugang zum Lift sehr schmal sein werde, weil er durch den historisch bedeutsamen Stollen führe. Daher werde es zwar möglich sein, dass man mit einem Rollstuhl zum Lift kommt, für Gruppen sei dieser Zugang aber nicht geeignet. Daher soll für das breite Publikum eine Fahrtreppe zur Verfügung stehen. Weidinger vergleicht das Vorhaben mit der Rolltreppe zur Albertina in Wien, die dort 95 Prozent der Besucher nutzen würden.