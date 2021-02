Rom ohne Touristen: Hotel öffnet Zimmer für Obdachlose

Zusammenarbeit mit katholischer Basisgemeinschaft Sant'Egidio

Rom ist ohne Touristen und ein Hotel öffnet Obdachlosen seine Tore. Die Rede ist vom Hotel Marco Polo unweit des Hauptbahnhofes Termini. In Zusammenarbeit mit der katholischen Basisgemeinschaft Sant'Egidio werden Obdachlose in dem Drei-Sterne-Hotel untergebracht. 70 Euro kostet in normalen Zeiten ein Zimmer im Hotel Marco Polo. Das Haus vermietet sie Obdachlosen jetzt für zwölf Euro pro Nacht. Wenn Bedürftige den Preis nicht zahlen können, spendet Sant'Egidio den Betrag.

Konditoreien liefern das Frühstück für die Gäste, zu denen Obdachlose, Ex-Häftlinge und Arbeitslose zählen, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Dienstagsausgabe). Die Idee, das Hotel den Obdachlosen zu öffnen, kam den Brüdern Lorenzo und Diego D'Amario, die seit 20 Jahren das Marco Polo betreiben. Die beiden sind ehrenamtliche Helfer einer Pfarre. "Auf diese Weise können wir das Hotel offen halten und zugleich Bedürftigen ein Bett anbieten", berichteten die beiden Brüder.

Der Beschluss, das Hotel armen Menschen zur Verfügung zu stellen, kam den Geschwistern, nachdem sie vor einigen Wochen das Bild eines Obdachlosen gesehen hatten, der nach einer eisigen Nacht tot vor dem Eingang eines geschlossenen Hotels gefunden wurde. Der Papst hatte vor einigen Tagen zu Hilfe für die Bedürftigen aufgerufen, nachdem ein afrikanischer Obdachloser unweit des Petersplatzes gestorben war.

Sant'Egidio und die Caritas in Rom hatten der Stadtverwaltung vor kurzem vorgeworfen, zu wenige Schlafplätze zur Verfügung zu stellen. Bisher seien es nur 800, die Wohlfahrtsverbände selbst böten zusammen 1.700 Schlafplätze an. Die Behörden kündigten daraufhin an, die Zahl der Plätze auf 1.200 zu erhöhen.