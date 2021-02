Rom soll Seilbahn bekommen: Machbarkeitsstudie gebilligt

Zur Verbindung zweier Stadtviertel

Mit einer Seilbahn wie in London und Berlin will Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi die chronischen Verkehrsprobleme der Ewigen Stadt in den Griff bekommen. Der Gemeinderat um die Bürgermeisterin, die bei den Kommunalwahlen im kommenden Frühjahr auf eine Wiederwahl hofft, billigte eine Machbarkeitsstudie für die 90 Millionen Euro teure Infrastruktur.

Die Seilbahn soll die beiden Stadtviertel Casalotti und Battistini im Westen der italienischen Hauptstadt verbinden, die in Sachen öffentliche Verkehrsanbindungen benachteiligt sind. Die Bauarbeiten könnten durchgesickerten Informationen zufolge bereits 2022 beginnen, verlautete aus Raggis Kreisen.

Die Seilbahn sei bezüglich der Betriebskosten günstiger als eine U-Bahn-Linie und könne 3.000 Personen in einer Stunde pro Fahrtrichtung bei einer Geschwindigkeit von 21,6 km/h transportieren, erklärte Raggi, seit 2016 amtierende Bürgermeisterin aus den Reihen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Die Seilbahn soll über eine Strecke von vier Kilometern führen.

Mit dem zusätzlichen Verkehrsmittel will sich Rom an Städten wie London, Ankara und Rio de Janeiro ein Beispiel nehmen. Die neue Wiener Stadtregierung aus SPÖ und NEOS will laut ihrem Regierungsprogramm bis 2022 prüfen, ob eine Seilbahnverbindung von Ottakring über das Otto-Wagner-Areal nach Hütteldorf umgesetzt werden kann.

Im Römer Gemeinderat kritisierten die oppositionellen Mitte-Rechts-Parteien das Projekt in der italienischen Hauptstadt als zu teuer und nicht notwendig. Die Stadt habe andere Prioritäten, wie die Instandhaltung des Straßennetzes. Raggis Pläne lösten ironische Bemerkungen unter den Römern aus, die täglich mit akuten Problemen im Nahverkehr zu kämpfen haben.