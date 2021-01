Rom wegen Abschiebungen nach Slowenien verurteilt: Friaul protestiert

Rechtsparteien protestieren - PD begrüßt Urteil

Die friaulische Regionalregierung protestiert wegen des Beschlusses eines Gerichts in Rom, das italienische Innenministerium wegen illegaler Abschiebungen von Migranten in Richtung Slowenien zu verurteilen. Als "unglaublich und unannehmbar" bezeichnete der friaulische Präsident Massimiliano Fedriga den Beschluss des römischen Gerichts.

Das Gericht in Rom verurteilte das Innenministerium dazu, den Antrag auf internationalen Schutz eines 27-jährigen pakistanischen Staatsbürgers zu registrieren, den die italienischen Behörden in Friaul in Richtung Slowenien abgeschoben hatten. Dabei war dem Mann, der über die Balkan-Route Friaul erreicht hatte, das Recht verweigert worden, Antrag auf Schutz zu stellen. Slowenien hatte den Pakistani nach Kroatien abgeschoben und die kroatischen Behörden nach Bosnien. Der Migrant war von kroatischen Sicherheitskräften an der Grenze zu Bosnien schwer misshandelt worden, wie er beweisen konnte. Der Mann landete schließlich im bosnischen Flüchtlingslager von Lipa.

"Wenn ein illegaler Migrant nach Europa gelangt, weil er vom Krieg flüchtet, oder weil er verfolgt wird und über Slowenien nach Italien einreist, müssen wir ihn behalten. Andere Ländern handeln nicht so", protestierte Fedriga, Spitzenpolitiker der Lega. Damit werde gegen das Recht Italiens auf Verteidigung seiner Grenzen missachtet.

Diese Ansicht teilen auch die Rechtsparteien Lega und Fratelli d Italia. "Länder wie Österreich am Brenner und Frankreich schieben ständig Migranten ab. Warum soll Italien Migranten nicht in Richtung Slowenien zurückweisen können? Friaul und Italien dürfen nicht zum Flüchtlingslager Europas werden", betonte der EU-Parlamentarier der Lega Marco Dreosto. Anders sehen die Lage die in Rom regierenden Sozialdemokraten (PD - Partito Democratico), die das Urteil des Gerichts in Rom als "historisch" bezeichneten.

Die Abschiebung seitens der italienischen Behörden sei willkürlich erfolgt, urteilte das Gericht in Rom, wie Medien am Donnerstag berichteten. Damit habe Italien gegen interne und internationale Gesetze verstoßen. Das römische Gericht verurteilte das italienische Innenministerium, dem Pakistaner die Einreise nach Italien und die Einreichung eines Antrags auf internationalen Schutz zu gewähren.