Roman "Das Damengambit" erscheint auf Deutsch

Vorlage für gleichnamige Netflix-Miniserie

Die Netflix-Miniserie "Das Damengambit" um eine geniale junge Schachspielerin ist in kürzester Zeit zu einem Welterfolg geworden. Im kommenden Frühjahr soll der Roman, der die Vorlage dazu lieferte, erstmals auf Deutsch herauskommen, wie der Diogenes Verlag in Zürich am Dienstag mitteilte.

Das Buch erschien 1983 als "The Queen's Gambit" und stammt von dem US-amerikanischen Schriftsteller Walter Tevis (1928-1984). Er schrieb sechs Romane, von denen mehrere prominent verfilmt wurden, etwa "Die Haie der Großstadt" mit Paul Newman und "Die Farbe des Geldes" mit Tom Cruise.

Nach dem weltweiten Erfolg der Netflix-Serie mit Anya Taylor-Joy als Schachgenie Beth Harmon werde sein Werk wiederentdeckt, teilte der Verlag mit. "Das Damengambit" soll am 26. Mai 2021 erscheinen.