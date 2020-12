Roms Bürgermeisterin vom Vorwurf der Falschaussage freigesprochen

Staatsanwaltschaft hatte zehn Monate Haft gefordert

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi ist am Samstag von einem Berufungsgericht in Rom vom Vorwurf der Falschaussage freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine zehnmonatige Haftstrafe auf Bewährung für die seit 2016 amtierende Stadtchefin, Spitzenmitglied der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, gefordert. Das Berufungsgericht bestätigte den erstinstanzlichen Freispruch vom November 2018, wie italienische Medien berichteten.

Der Freispruch wurde von den Anwesenden im Gerichtssaal mit Applaus begrüßt. Laut Anklage soll Raggi Renato Marra, dem Bruder des im Dezember 2016 festgenommenen Personalchefs der Gemeinde Rom, Raffaele Marra, einen leitenden Posten im Tourismussektor beschafft und gegenüber der Antikorruptionsbehörde falsche Angaben zu diesem Fall gemacht haben. Marra war wegen Korruption festgenommen worden.

Die Ermittlungen gegen Raggi hatten die regierende Fünf-Sterne-Bewegung, die sich Ehrlichkeit und Transparenz in der Politik auf die Fahne geschrieben hat, schwer getroffen. Die 42-jährige Raggi, die erste Bürgermeisterin Roms, will bei den im kommenden Frühjahr geplanten Kommunalwahlen in der italienischen Hauptstadt für ein neues Mandat kandidieren.