Ron Klain - Langjähriger Vertrauter in der Schaltstelle der Macht

Einstiger "Ebola-Zar" wird Bidens Stabschef im Weißen Haus (Von Fabian Erik Schlüter/AFP)

Mit der Entscheidung für Ron Klain als künftigen Stabschef im Weißen Haus setzt Joe Biden auf Erfahrung, Verlässlichkeit - und enge Beziehungen. Denn der gewählte US-Präsident und der Politik-Stratege kennen sich schon seit Jahrzehnten. Der Jurist Klain arbeitete bereits in den 1980er Jahren für den Demokraten, als der noch im US-Senat saß.

Als Stabschef des Weißen Hauses wird der 59-Jährige die Arbeit der Regierungszentrale koordinieren - und damit eine der Schlüsselfiguren in Washington in schwierigen Zeiten sein.

Der Jura-Absolvent der Eliteuniversität Harvard hatte als Favorit auf den Posten gegolten. Biden hat sich in seiner langen Politik-Karriere auf einen recht engen Zirkel an Vertrauten gestützt. Klain war immer Teil davon, auch wenn er regelmäßig Ausflüge in die Privatwirtschaft unternahm.

Schon 1988 arbeitete der Jurist für Biden, als der sich erstmals um die Präsidentschaftskandidatur bewarb. Im folgenden Jahr wurde Klain oberster Rechtsberater des Senats-Justizausschusses, dem Biden vorsaß. Als Biden 2009 Vizepräsident von Barack Obama wurde, machte er Klain zu seinem Stabschef.

Den Posten hatte der Washington-Kenner schon unter dem früheren Vizepräsidenten Al Gore inne gehabt. Bei der umkämpften Präsidentschaftswahl 2000 setzte sich Klain für den Kandidaten Gore vergeblich für eine neue Stimmenauszählung im Schlüsselstaat Florida ein - dort verhalfen letztlich weniger als 540 Stimmen dem Republikaner George W. Bush zur Präsidentschaft.

Dass Klain über große Erfahrung im Regierungsapparat wie auch im Kongress verfügt, dürfte in den kommenden Jahren von zentraler Bedeutung sein: Sollten die Republikaner von Präsident Donald Trump ihre Senatsmehrheit verteidigen, worauf sie beste Chancen haben, wird Biden für Gesetzesprojekte mit den Konservativen zusammenarbeiten müssen.

Bisher deutet wenig darauf hin, dass die Republikaner besonders kooperativ sein werden, viele befürchten vielmehr eine rabiate Blockadepolitik. Klain wird als Bindeglied zwischen Weißem Haus und Kongress sein gesamtes politisches Geschick ausspielen müssen.

Eine gewaltige Herausforderung wird auch der Umgang mit der Corona-Pandemie, an deren Folgen in den USA schon mehr als 240.000 Menschen gestorben sind. Klain kommt dabei seine Erfahrung als Krisenmanager während des Ebola-Ausbruchs 2014 und 2015 in Westafrika zu Gute. Präsident Obama hatte ihn damals zum Regierungskoordinator gemacht, als "Ebola-Zar" wurde Klain bezeichnet und sein Management sehr gut beurteilt.

Im März veröffentlichte Bidens Wahlkampfteam ein Video, in dem Klain mit einer Weißwandtafel die Fehler der Trump-Regierung im Umgang mit dem Coronavirus veranschaulichte - und darlegte, wie Biden das Problem angehen würde: "Lasst uns über Lösungen sprechen." Das Twitter-Video wurde mehr als vier Millionen Mal angeschaut. Und Lösungen im Kampf gegen Corona wird die künftige Biden-Regierung sehr schnell präsentieren müssen.

Neben seiner Arbeit in der Politik hatte der in Indianapolis im Bundesstaat Indiana geborene Klain stets auch ein Standbein in der Privatwirtschaft. Der verheiratete Vater von drei erwachsenen Kindern arbeitete jahrelang in einer Anwaltskanzlei und stieg bei einem großen Investmentfonds ein.

Klain wird nun, während Trump seine Wahlniederlage immer noch nicht einräumt, eine neue Mannschaft für das Weiße Haus zusammenstellen. Er hat ein "talentiertes und vielfältiges Team" versprochen, um eine "ehrgeizige Agenda für den Wandel" umzusetzen - "und die Spaltungen in unserem Land zu heilen".