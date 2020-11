Rosenbauer - Baader Bank stuft Aktie von "Reduce" auf "Add" hoch

Kursziel von 30,00 auf 40,00 Euro nach oben revidiert - Überraschend starke Drittquartalszahlen des Feuerwehrausrüsters

Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum für die Anteilsscheine des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer von "Reduce" auf "Add" hochgestuft. Gleichzeitig wurde das vom Analyst Volker Bosse errechnete Kursziel von 30,00 auf 40,00 Euro nach oben revidiert.

In seiner aktuellen Studie verweiste der Wertpapierspezialist auf die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das abgelaufene 3. Quartal von Rosenbauer. Im abgelaufenen Jahresviertel hat es einen geringer als befürchteten Rückgang beim Auftragseingang gegeben. Zudem lieferte das Unternehmen einen überraschend starken Ausblick. Für die Hochstufung der Aktie führte der Experte zudem die vorteilhafte Bewertung der Aktie an.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader Bank 3,22 Euro für das Geschäftsjahr 2020, sowie 2,92 bzw. 3,31 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2020, sowie 0,70 Euro für 2021 bzw. wiederum 0,80 Euro für 2022.

Am Donnerstag notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse im Frühhandel mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 38,40 Euro.

