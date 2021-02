Rosenbauer - Raiffeisen hebt Kursziel von 45,5 auf 52 Euro an

Experten bestätigen "Buy"

Die Analysten der Raiffeisen Research (RFR) haben ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer nach Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen 2020 von 45,5 auf 52 Euro angehoben. Der Experte Markus Remis bestätigte angesichts des derzeitigen Kurses seine "Buy"-Bewertung.

Der Konzern habe überraschende Zahlen vorgelegt, wobei die Gewinne als auch die Margen die Erwartungen übertroffen hätten, kommentierte der Analyst. Sowohl die Erlöse als auch der Betriebsgewinn (EBIT) hätten neue Rekordniveaus erreicht. Auch wenn die nun für 2021 prognostizierte EBIT-Marge von 5 Prozent auf dem ersten Blick "wenig inspirierend" anmute, da die Kennzahl für 2020 bei 5,5 Prozent gelegen habe, wolle Remis darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine konservative Schätzung handeln könnte.

Die Schätzung für den Gewinn je Aktie beläuft sich auf 3,99 Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. An Dividende sollen hier 1,25 Euro je Titel ausgeschüttet werden.

Am Montag zu Mittag notierte die Rosenbauer-Aktie an der Wiener Börse mit plus 4,21 Prozent bei 44,6 Euro.

