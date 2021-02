Rosneft-Gewinn 2020 um fast 80 Prozent eingebrochen

Rosneft will TNK-BP komplett übernehmen Der Ölkonzern Rosneft will das zu Jahresanfang übernommene russisch-britische Joint Venture TNK-BP komplett kaufen. Rosneft bietet für die fünf Prozent, die sich noch in den Händen von Minderheitsaktionären befinden, umgerechnet rund 1,1 Mrd. Euro. Das ist mehr als die Aktien derzeit am Markt wert sind, entspricht aber nur rund der Hälfte dessen, was Rosneft für den Großteil an TNK-BP bezahlte.