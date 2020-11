Rot-Pink in Wien - Die bisher vierte "echte" Koalition

Ab 2010 Rot-Grün - Zuvor von 1996 bis 2001 SPÖ-ÖVP-Regierung - Volkspartei erhielt bis 1973 Ressorts

Wien wird in den kommenden Jahren von einer rot-pinken Stadtregierung geführt werden. Damit steht in der Bundeshauptstadt die vierte "echte" Koalition vor ihrem Amtsantritt. Neben der ersten Auflage der Zusammenarbeit mit den Grünen ab 2010 musste die jahrzehntelang mit der absoluten Mehrheit verwöhnte SPÖ erstmals 1996 einen Regierungspartner suchen. Sie fand diesen in der ÖVP, die aber auch schon zuvor Ressorts erhalten hatte.

Bei der Gemeinderatswahl 1996 rutschten die Rathaus-Roten - damals schon unter Führung von Michael Häupl (SPÖ) - um mehr als acht Prozentpunkte auf 39,15 Prozent ab. Sie erreichten damit ihren bis heute geltenden historischen Tiefstand. Dieses Resultat machte eine weitere Alleinregierung unmöglich.

Die Wahl in Sachen Regierungspartner fiel auf die Volkspartei. Man überließ ihr mit Bernhard Görg das Planungs- und mit Peter Marboe das Kulturressort. Fünf Jahre später holte Häupl die Absolute für die SPÖ zurück, die folglich wieder zwei Legislaturperioden ohne Partner schalten und walten konnte.

2010 Jahren rutschte die Bürgermeisterpartei wieder unter die Grenze von 50 Mandaten. Die Folge war die bundesweit erste rot-grüne Koalition - die 2015 in die zweite Runde ging. Die Grünen erhielten das Verkehrsressort, das bis 2019 von Maria Vassilakou geleitet wurde. Ihr folgte die nun scheidende Stadträtin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.

Allerdings kooperierte die SPÖ trotz absoluter Mehrheit zwischen 1945 und 1973 bereits mit der ÖVP und überließ ihr freiwillig amtsführende Stadträte. Ab 1973 stellten die Roten dann sämtliche amtsführenden Stadträte - eben bis zur ersten "echten" Koalition 1996.

Die SPÖ unter ihrem Landesparteivorsitzenden Bürgermeister Michael Ludwig konnte bei der jüngsten Wien-Wahl zwar von 44 auf 46 Mandate zulegen, für eine absolute Mehrheit reichte es damit aber erneut nicht. Die Sozialdemokraten entschieden sich nach zehn Jahren Rot-Grün nun erstmals für eine Koalition mit den NEOS. Die Regierung wird am 24. November in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats angelobt.