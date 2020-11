Rot-Pink in Wien - Ein deutsches Auslaufmodell als Vorbild

SPD-FDP-Koalition brach 1969 konservative Hegemonie in Deutschland - 13 Jahre später endete sie mit der Abwahl von Kanzler Schmidt - Großstädte als Labor für Zusammenarbeit

Wenn der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig eine SPD-FDP-Koalition als Vorbild für seine rot-pinke Stadtregierung anführt, wird wohl so mancher politische Beobachter in Deutschland den Kopf schütteln. Nicht nur rechnerisch ist eine sozial-liberale Kooperation dort ein Ding der Unmöglichkeit, sondern auch, weil sich beide Parteien jüngst deutlich von der politischen Mitte entfernt haben. "Rot-Gelb" ist in Deutschland ein Auslaufmodell, und seine Blütezeit war nur kurz.

Auf Bundesebene regierten SPD und FDP 13 Jahre gemeinsam, und an das Ende der Koalition dürften sich vor allem die Sozialdemokraten ungern erinnern: Es war nämlich ein fliegender Wechsel der Liberalen zum christdemokratischen Oppositionsführer Helmut Kohl, der dann 18 Jahre lang eine schwarz-gelbe Regierung anführte. Auf Landesebene endete die letzte SPD-FDP-Regierung im Jahr 2006, und zwar ausgerechnet in Kohls Heimatland Rheinland-Pfalz.

Das historische Verdienst der sozial-liberalen Zusammenarbeit war freilich, dass sie erstmals einen Machtwechsel in Nachkriegsdeutschland möglich machte. Nach der Bundestagswahl im September 1969 wurde SPD-Chef Willy Brandt mit Unterstützung der FDP der erste sozialdemokratische Bundeskanzler Deutschlands.

Während die Pinken in Wien als "billigster" Koalitionspartner Ludwigs gelten, musste Brandt damals politisch durchaus in die Tasche greifen. Er überließ der FDP die Ministerien für Äußeres und Inneres, später auch für Wirtschaft. Von diesen Posten hätten sie unter einer CDU-regierten Regierung nur träumen können, zumal die Union bei der Wahl 1969 ihre Position als stimmenstärkste Partei klar hatte behaupten können.

Brandt und FDP-Chef Scheel vereinbarten noch in der Wahlnacht die Bildung einer Koalition, die schon drei Wochen nach der Wahl ihr Amt antrat. Es waren ganz offenkundig Vorarbeiten geleistet worden. Etwa durch die sozial-liberale Koalition im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen im Jahr 1966, vor allem aber mit der gemeinsamen Wahl des Sozialdemokraten Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten im März 1969.

In Nordrhein-Westfalen hatte es bereits Mitte der 1950er Jahre eine SPD-FDP-Regierung gegeben, die eigentliche Pionierarbeit wurde aber auf kommunaler Ebene geleistet. In den 1960er Jahren holten die Bürgermeister der Großstädte Bremen, Hamburg und Berlin die Liberalen ins Boot, obwohl sie dies wegen ihrer absoluten Mehrheiten überhaupt nicht nötig hatten. Einer von ihnen war der spätere Bundeskanzler Brandt, der von 1963 bis 1966 eine SPD-FDP-Regierung in Berlin führte.

Mit Unterstützung der FDP konnte Brandt klassische sozialdemokratische Politik umsetzen und führte etwa ein Stipendiensystem (Bafög) für Studenten ein. Im Windschatten der 1968er Rebellion wollte er das Land unter dem Motto "Mehr Demokratie wagen" vom Mief der Nachkriegsjahre befreien und setzte mit dem Kniefall in Warschau sowie dem Grundlagenvertrag mit der DDR außen- und geschichtspolitische Meilensteine. Bei der Bundestagswahl 1972 fuhr die SPD mit 45,8 Prozent der Stimmen ihr historisch bestes Ergebnis ein und konnte erstmals die Union knapp überholen. Doch nur zwei Jahre später folgte der tiefe Fall des Kanzlers: Wegen der Affäre rund um den DDR-Spion im Kanzleramt, Günther Guillaume, musste er im Mai 1974 den Hut nehmen.

Neuer Kanzler wurde Helmut Schmidt, der wie Brandt auf kommunalpolitischer Ebene erste Erfahrungen einer Zusammenarbeit mit der FPD gesammelt hatte, und zwar als Hamburger Innensenator Anfang der 1960er Jahre. Seine Amtszeit war vom RAF-Terror und den schweren wirtschaftspolitischen Verwerfungen durch die Ölpreisschocks geprägt.

Somit verwundert es nicht, dass die SPD-FDP-Koalition im Jahr 1982 an den von Anfang an schwelenden Differenzen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zerbrach. Schmidt wurde im Oktober 1982 durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgewählt, das das Verhältnis zwischen den beiden Parteien nachhaltig belastete. Schließlich erfolgte die Abwahl, nachdem beide Koalitionsparteien bei der Bundestagswahl 1980 auf Kosten der Union hatten zulegen können.

Entsprechend ließ SPD-Chef Gerhard Schröder die Liberalen nach seinem Wahlsieg im Jahr 1998 links liegen und ging eine Koalition mit den Grünen ein, die er im Jahr 2002 fortsetzte. Die FDP gilt mittlerweile als "natürlicher" Koalitionspartner der Unionsparteien, hat aber wegen des Aufkommens weiterer Kleinparteien im vereinten Deutschland - zunächst der Linken und später der rechtspopulistischen "Alternative für Deutschland" an politischem Einfluss verloren. Während die Union mit den Grünen als neuem Mehrheitsbeschaffer liebäugelt, lehnt die FDP unter ihrem rechtsliberalen Chef Christian Lindner es strikt ab, an einer rot-grünen Regierung mitzuwirken.