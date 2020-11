Rot-Pink in Wien - FCG: Angriff auf Sonntagsruhe abgewehrt

War laut Arbeitnehmervertretern in den Koalitionsverhandlungen "nicht mehr in Stein gemeißelt"

Nach Angaben von Arbeitnehmervertretern war in den rot-pinken Regierungsverhandlungen die Sonntagsöffnung durchaus Thema. Der "Angriff auf die Sonntagsruhe" konnte jedoch abgewehrt werden, wie Fritz Pöltl, der FCG-ÖAAB-Fraktionsvorsitzende in der Arbeiterkammer Wien, am Mittwoch in einer Aussendung hervorhob. Dies sei ein Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen aller Gewerkschafter.

"Unsere Forderung an Bürgermeister Michael Ludwig, die unseriöse NEOS-Idee zurückzupfeifen, hat offenbar gewirkt", freute sich Pöltl. Bei den Verhandlungen sei durchgesickert, dass die Sonntagsruhe "nicht mehr in Stein gemeißelt" sei. Dass der "SPÖ-Kniefall vor der NEOS-Idee ausblieb", sei vor allem für die Zehntausenden Handelsangestellten und ihre Familien bedeutsam, befand der schwarze Gewerkschafter. Diese würden nämlich eine Sonntagsöffnung mit deutlicher Mehrheit ablehnen.