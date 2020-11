Rot-Pink in Wien - SPÖ-Team bleibt personell unverändert

Genaue Ressortzuteilung noch offen - BILD

Das Team der SPÖ in Wien bleibt auch unter Rot-Pink unverändert. Das wurde der Partei auf APA-Anfrage am Montagnachmittag bestätigt. Neben Bürgermeister Michael Ludwig sind auch alle sechs Stadträtinnen bzw. Stadträte wieder mit dabei. Offen ist jedoch noch die genaue Ressortzuteilung. Diese soll erst am Abend nach den Sitzungen der roten Gremien verkündet werden.

Ob es dabei zu großen Veränderungen kommt, ist jedoch fraglich. Dem Vernehmen nach wird es lediglich im Bereich Bildung eine größere Rochade geben. Die Geschäftsgruppe dürfte von SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky zu den NEOS wandern, also zum künftigen Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Czernohorszky könnte künftig mit den Verkehrsagenden betraut werden, für die bisher Birgit Hebein von den Grünen zuständig war.

Neben dem derzeitigen Bildungsstadtrat gehören der roten Regierungsriege aktuell Umweltstadträtin Ulli Sima, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke an.