Rot-Pink in Wien - Verhandlungen dauerten einen Tag länger als 2015

SPÖ und NEOS feilschten 20 Tage um einen Regierungspakt - Gespräche starteten am 27. Oktober und endeten am Sonntag

SPÖ und NEOS haben 20 Tage lang gebraucht, um sich in Wien auf einen Regierungspakt zu einigen. Am 27. Oktober wurden die ersten Gespräche aufgenommen, am gestrigen Sonntag stieg mit der Verkündung eines erfolgreichen Abschlusses weißer Rauch auf. Damit rang Rot-Pink um exakt einen Tag länger um eine Einigung als SPÖ und Grüne für ihr Programm nach der Wahl 2015.

Verhandelt wurde dieses Mal in acht Untergruppen zu den Themen "Leistbare Stadt", "Lebenswerte Klimamusterstadt", "Moderne Stadt - Smart City", "Stadt des Wissens - Bildung", "Stadt der Arbeit - Arbeit und Wirtschaft", "Sozialer Zusammenhalt", "Respektvolles Miteinander" und "Transparente Stadt". Darüber stand ein Kernverhandlungsteam, dem auch die Parteichefs - Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Christoph Wiederkehr (NEOS) - angehörten und das sich vor allem potenziellen Knackpunkten widmete.

SPÖ und NEOS starteten den Koalitionspoker noch am selben Tag, an dem Ludwig und seine Genossen beschlossen hatten, diesmal mit den Pinken statt mit den Grünen regieren zu wollen. Schon tags darauf, am 28. Oktober, legten die Untergruppen los. Die einzelnen Teams zeigten sich äußerst diszipliniert, drang doch so gut wie gar nichts Inhaltliches an die Öffentlichkeit.

Als Ziel gab Ludwig von vornherein aus, dass der rot-pinke Pakt bis Mitte November stehen soll. Mit dem Verhandlungsabschluss am 15. November schafften SPÖ und NEOS damit eine Punktlandung.