Rot-Rot-Grün und CDU in Thüringen schlossen neue Vereinbarung

Bis zu vorgezogenen Landtagswahl im September

Der Landtag im deutschen Bundesland Thüringen soll trotz schwieriger Mehrheitsverhältnisse in der Corona-Krise handlungsfähig bleiben. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition und die oppositionelle CDU schlossen eine neue Stabilitätsvereinbarung, die Parlamentsentscheidungen bis zu einer vorgezogenen Landtagswahl im September ermöglichen soll. Das teilten Linke, SPD, Grüne und CDU am Donnerstagabend nach Abschluss der Gespräche in Erfurt mit.

Die Vereinbarung solle dafür sorgen, dass es in den kommenden Monaten nicht zu politischem Stillstand kommt. Derzeit regiert Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Thüringen mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung, die auf Stimmen der oppositionellen CDU angewiesen ist. Es ist bereits die zweite Stabilitätsvereinbarung in Thüringen. Die erste, die im März 2020 ein Ende der Regierungskrise ermöglichte, war mit der Verabschiedung des Landeshaushalts 2020 beendet worden. Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen für eine eigene Mehrheit im Landtag.

Geregelt sei nun der Mechanismus, wie die vier Parteien zu Entscheidungen kommen können, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich. SPD-Fraktionschef Matthias Hey sagte: "Wir müssen uns nicht lieben, aber wir müssen gemeinsam bis zum Sommer für dieses Land Politik machen." Die Linken-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sagte, es sei die Pflicht demokratischer Parteien, "dass eine rechte Partei wie die AfD keinen Einfluss auf Parlamentsentscheidungen bekommt."

Die Stabilitätsvereinbarung war eine Folge der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Regierungschef in Thüringen vor einem Jahr. Für deutschlandweite Empörung und eine Regierungskrise in Thüringen hatte gesorgt, dass Kemmerich am 5. Februar 2020 mit den Stimmen von CDU und der rechtspopulistischen AfD ins Amt gewählt worden war.

Die vier Fraktionen hatten sich kürzlich darauf verständigt, dass der Landtag am 26. September - am Tag der deutschen Bundestagswahl - neu gewählt werden soll. Ursprünglich war als Termin der 25. April geplant, der jedoch wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie gekippt wurde.