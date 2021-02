Rotes Kreuz: In Äthiopiens Konfliktregion Tigray verhungern Menschen

"Müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein"

In der Konfliktregion Tigray in Äthiopien sind dem Roten Kreuz zufolge bereits einige Menschen verhungert. Das sagte am Mittwoch Ato Abera Tola, der Präsident des äthiopischen Roten Kreuzes. Genaue Zahlen habe man nicht, aber Helfer, die in der Region arbeiteten, hätten von mehreren Fällen berichtet, sagte Francesco Rocca, der Präsident der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC), nach einem Besuch in Tigray.

"Wenn wir irgendwann die entlegenen Gebiete voll erreichen können, dann werden wir eine verheerende Krise sehen. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten", sagte Ato Abera Tola.

Die äthiopische Regierung hatte im November gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) eine Offensive begonnen, die in der gleichnamigen Region an der Macht war. Hintergrund sind jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung - die TPLF war lange an der Macht und regierte das Land mit harter Hand. Als Premier Abiy Ahmed an die Macht kam, begann er, die Tigrayer allmählich zu entmachten. In der Region selbst wird immer noch gekämpft; inzwischen sind unterschiedliche Akteure, unter anderem eritreische Truppen, in den Konflikt verwickelt. Eritrea unterstützt inoffiziellen Quellen zufolge die Truppen des Friedensnobelpreisträgers Abiy.

Trotz einer Abmachung mit der UNO im Dezember, Helfern ungehinderten Zugang zu Notleidenden zu gewähren, kommen UNO-Organisationen und NGOs aus Sicherheitsgründen und bürokratischen Hürden an die allermeisten Notleidenden nicht heran. Rund 80 Prozent der Region Tigray könne derzeit nicht erreicht werden, so Ato Abera Tola.

Am Dienstag hatte die äthiopische Regierung die Schließung von zwei eritreischen Flüchtlingslager im Norden Tigrays bekanntgegeben. Wenn man die Berichte von Angriffen auf die zwei Lager bedenke, Berichten von Entführungen, Plünderung, Zerstörung und Tötungen humanitärer Helfer, dann stimme das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) der Entscheidung zu, die zwei Lager seien nicht mehr sicher, sagte der UNHCR-Sprecher Chris Melzer. Allerdings müsse die Umsiedlung von Flüchtlingen auf freiwilliger Basis bestehen.

International wurde der Mangel an Zugang für Helfer immer wieder angeprangert, von der EU und zuletzt auch von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der Äthiopien Mitte Jänner besuchte. Die äthiopische Regierung kritisierte die Stellungnahmen der EU und sagte, diese spiegelten nicht die Realität vor Ort und ignorierten die Anstrengungen Äthiopiens, die humanitären Nöte der Menschen zu lindern.