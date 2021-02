Rotes Kreuz: Mindestens 32 Tote bei Verkehrsunfall in Uganda

Fünf Fahrzeuge im Südwesten des ostafrikanischen Landes zusammengeprallt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uganda sind am Dienstag nach Berichten des nationalen Roten Kreuzes mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge seien bei Kasese im Südwesten des Landes fünf Fahrzeuge zusammengeprallt. Helfer brachten demnach fünf Verletzte in nahe gelegene Krankenhäuser.