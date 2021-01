Rotes Kreuz warnt vor Verschärfung der humanitären Lage in Äthiopien

Rund 3,5 Millionen Menschen benötigen Hilfe

Das Rote Kreuz hat vor einer drastischen Verschärfung der humanitären Lage in Äthiopiens Konfliktregion Tigray gewarnt, sollte nicht schnell mehr Hilfe bei den Menschen ankommen. "Die Lage in Äthiopien verschlechtert sich jeden Tag und jede Minute", sagte am Donnerstag der Präsident der äthiopischen Rotkreuzgesellschaft, Ato Abera Tola. Rund 3,5 Millionen Menschen würden Hilfe benötigen.

Man bemühe sich, Nothilfe zu leisten, aber die Ressourcen seien beschränkt und man könne viele Menschen nicht erreichen. "Dies ist kein typischer humanitärer Nothilfeeinsatz. Dies ist ein Konflikt, dies ist Krieg."

Im Dezember hatten sich die UN und Addis Abeba darauf verständigt, dass Helfer ungehinderten Zugang zu den Notleidenden in den von der Regierung kontrollierten Gebieten bekommen würden. Allerdings werden bei weitem noch nicht alle Menschen in Tigray erreicht und einige Organisationen kritisieren die bürokratischen Hürden. Man würde nach wie vor die Regierung auf verschiedenen Ebenen bitten, dem Roten Kreuz zu erlauben, verschiedene Gebiete Tigrays zu erreichen, sagte Ato Abera Tola. Katia Sorin, die Leiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Äthiopien, sagte, das Problem sei weniger der Zugang zu den Menschen als die mangelnden Ressourcen und die Sicherheitslage. Man hoffe, die Regierung würde bald weiteren humanitären Akteuren Zugang gewähren.

Die äthiopische Regierung hatte im November eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die in der gleichnamigen Region an der Macht war. Hintergrund des Konflikts sind jahrelange Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Addis Abeba hatte zwar die Hauptstadt von Tigray eingenommen und die Offensive für beendet erklärt, es kommt aber weiterhin zu Kämpfen. Noch immer ist die Kommunikation weitgehend eingeschränkt und viele Menschen haben kein fließendes Wasser und Strom. Zehntausende Menschen sind innerhalb Äthiopiens sowie in den Sudan geflohen.