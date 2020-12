Rotkreuz-Sanitäter stoppte Geisterfahrer in Heiliger Nacht in Kärnten

87-Jähriger war mit Pkw auf A2 bei Wolfsberg falsch aufgefahren

Ein beherzter Rotes Kreuz-Angehöriger hat mit seinem Rettungsfahrzeug in der Heiligen Nacht einen Geisterfahrer auf der A2 in Kärnten gestoppt. Der 87 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war mit seinem Pkw bei Wolfsberg falsch auf die Südautobahn aufgefahren. Die Polizei brachte den Mann und dessen Auto zum Parkplatz Fischering. Der betagte Kärntner gab an, er habe nicht bemerkt, dass er auf der falschen Richtungsfahrbahn sei, was wohl auch am spärlichen Verkehr lag.

Die Autobahnpolizeiinspektion Wolfsberg war um 21.18 Uhr alarmiert worden, dass ein Geisterfahrer auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Wolfsberg Nord und Wolfsberg Süd auf der Richtungsfahrbahn Wien unterwegs sei. Eine sofort ausgerückte Streife sah wenig später das rotierende Blaulicht eines Rettungsfahrzeugs und einen Pkw: Dieser stand auf der Überholspur, entgegen der Fahrtrichtung, nachdem er von dem couragierten Rettungsfahrer des Roten Kreuzes mit Blaulicht angehalten worden war. Die Polizei sperrte kurzzeitig die Südautobahn, bis das Fahrzeug weggebracht wurde. Der 87-jährige Lenker sagte bei der Befragung, dass er vermutlich beim Kreisverkehr Wolfsberg Süd falsch aufgefahren sei. Er wird angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Freitag, Christtag, mitteilte.